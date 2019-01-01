В пятницу вечером в центре Выборга перекроют несколько улиц

Подготовительные и праздничные мероприятия в честь дня города и района ограничат движение транспорта. Так, уже в 19 часов пятницы для автомобилистов закроют проспект Ленина - от Пионерской до Московского проспекта; пр. Суворова - от ул. Кеппа до Ленинградского шоссе, ул. Красноармейскую - от наб. 30-го Гвардейского Корпуса до ул. Крепостной. Ограничение коснется также участков улиц Мира, Ушакова, Советской и Димитрова, а также Рыбного переулка и ул. Николаева.

В субботу с 16.30 до 17 часов вход на Рыночную площадь ограничат, а после пяти вечера проход будет осуществляться через рамки металлоискателя. В целях безопасности проносить с собой любую тару - из стекла, пластика или металла - будет запрещено.