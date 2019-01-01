В пятницу на улице Резервной отключат электроэнергию

Филиал "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" информирует о том, что в связи с производством плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей, а также установке счётчиков технического учёта электроэнергии в пятницу, 5 июля, с 10 до 17 часов будет прекращена подача электроэнергии по адресам: ул. Резервная, №№ 1, 1А, 2, 2Б. Работы выполняет ООО "Энергоконтроль". Специалисты просят извинить за причиненные неудобства и напоминают, что работы проводятся в целях обеспечения надежного электроснабжения.