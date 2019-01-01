В прокуратуре ждут информацию о незаконных свалках

В четверг, 6 июня, Выборгская прокуратура проведет горячую линию по вопросам несанкционированного складирования отходов производства и потребления.

По телефону 8 (81378) 2-28-58 граждане смогут сообщить о местах несанкционированных свалок, особенно на землях лесного фонда или в границах береговой полосы. Горячая линия будет работать с 9 до 18 часов.

Желающие подать письменное обращение могут в указанное время обратиться в прокуратуру лично (пр. Ленина, 4, каб. № 8). По всем поступившим обращениям будет организована проверка.

В прокуратуре рекомендуют заранее подготовить письменные заявления, содержащие сведения, необходимые для рассмотрения обращений, а также копии обжалуемых ответов и решений. Необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.