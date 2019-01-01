В понедельник на Ленинградском шоссе отключат электроэнергию

Филиал "Северные электросети" АО "ЛОЭСК" информирует о том, что в связи с производством плановых работ по ремонту и техническому обслуживанию электрических сетей, а также установке счётчиков технического учёта электроэнергии в понедельник, 8 июля, с 9 до 16 часов будет прекращена подача электроэнергии по адресам: г. Выборг, Ленинградское шоссе, №№ . 66, 71, 71А, 71Б, 71В, 73, 75; Станционный пер., 10. Работы выполняет ООО "Энергоконтроль".

Специалисты просят извинить за причиненные неудобства и напоминают, что работы проводятся в целях профилактики аварий на электросетях.