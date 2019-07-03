В помощь избирателям

Любой избиратель может узнать, где находится избирательный участок, с помощью Интерактивной карты объектов избирательной инфраструктуры Российской Федерации , а также с помощью сервиса "Найди свой избирательный участок", размещенных на официальном сайте ЦИК России.

На интерактивной карте указаны не только адреса помещений для голосования. Здесь можно найти также адреса МФЦ и пунктов, где можно подать заявление о включении гражданина в список избирателей для голосования по месту нахождения.

Кроме того, на интерактивной карте можно узнать адреса нахождения расположенных в Ленинградской области 72 экстерриториальных избирательных участков для голосования петербургских избирателей на выборах губернатора Санкт-Петербурга, проводимых 8 сентября 2019 года. Такие участки созданы в 11-ти муниципальных районах.

Участки, созданные в Ленобласти для голосования на выборах в органы местного самоуправления, на карте не отображаются. Избирателям Ленинградской области, чтобы найти свой избирательный участок, можно воспользоваться сервисом "Найди свой избирательный участок" на сайте ЦИК России. В разделе "Избиратели" необходимо выбрать вкладку "Найди свой избирательный участок". Затем выбрать метод поиска – "По номеру избирательного участка" или "По адресу месту жительства". В случае выбора метода "По адресу места жительства" необходимо выбрать из списка регион, в котором избиратель проживает, город, улицу, номер дома и квартиры.

Перейти к сервису "Найди свой избирательный участок" можно также по соответствующей ссылке, размещенной на сайте Леноблизбиркома.

Также найти избирательный участок можно, позвонив по телефону Информационно-справочного центра ЦИК России. Звонки принимаются по многоканальному телефонному номеру 8-800-222-11-83 (звонок бесплатный).