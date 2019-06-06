В фонде "Дикони" открылся бесплатный спортивный зал

В Выборгском благотворительном фонде помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, открыли бесплатный спортивный зал. Оборудовать его удалось на средства благотворителей. Проект профинансировала выборгская логистическая компания. Теперь от желающих укрепить тело и дух нет отбоя...

