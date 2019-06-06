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Сегодня, 17:25

В фонде "Дикони" открылся бесплатный спортивный зал

В Выборгском благотворительном фонде помощи детям и семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, открыли бесплатный спортивный зал. Оборудовать его удалось на средства благотворителей. Проект профинансировала выборгская логистическая компания. Теперь от желающих укрепить тело и дух нет отбоя... 
 

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