В «дорожную карту» проблемных объектов попал выборгский "недострой"

Проблемы с "недостроем" решают в Ленобласти. Старт программе завершения проблемных объектов в регионе начали с ЖК "Шотландия" в Агалатово. Недостроенный комплекс посетили заместитель председателя правительства Виталий Мутко и губернатор Александр Дрозденко. Работы завершат по схеме софинансирования Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и бюджета Ленинградской области.