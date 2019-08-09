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Сегодня, 11:11

В «дорожную карту» проблемных объектов попал выборгский "недострой"

Проблемы с "недостроем" решают в Ленобласти. Старт программе завершения проблемных объектов в регионе начали с ЖК "Шотландия" в Агалатово. Недостроенный комплекс посетили заместитель председателя правительства Виталий Мутко и губернатор Александр Дрозденко. Работы завершат по схеме софинансирования Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства и бюджета Ленинградской области. 

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