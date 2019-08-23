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Сегодня, 14:43

В библиотеке на Пионерской в субботу ждут киноманов

24 августа в библиотеке на Пионерской, 4 покажут 18 работ, отобранных в рамках фестиваля короткометражек "Арткино". Фильмы, представленные в конкурсе, сняли студенты и выпускники ведущих киношкол страны и независимые авторы. 
 

Метки библиотека на пионерскойночь кино
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