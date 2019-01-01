В библиотеке Аалто наградили самых активных читателей

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В библиотеке Аалто накануне профессионального праздника провели церемонию вручения VI ежегодной премии библиотеки Алвара Аалто.

Награда учреждена в 2014 году с целью поощрения самых активных читателей и присуждается по пяти номинациям.

Звания "Лучший юный читатель" удостоились Настасья Кулакова, Арсений Логвинюк и Макар Логвинюк.

Лучшим читателем среди взрослых назван Вадим Николаев.

В номинации "За верность чтению" отмечен Виктор Жерздев.

Самой читающей семьей стала семья Теренченко.

Звание "Подвижник чтения" присудили двум номинантам: библиотекарю Ольге Лебедевой и учителю русского языка и литературы Ольге Задорской.

Кроме того, были подведены итоги акции "Совместные чтения в сети". Маша Халеева и Анастасия Миркус стали самыми активными её участниками.

Фото: библиотека Алвара Аалто