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Сегодня, 16:33

В библиотеке Аалто наградили самых активных читателей

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В библиотеке Аалто накануне профессионального праздника провели церемонию вручения VI ежегодной премии библиотеки Алвара Аалто.

Награда учреждена в 2014 году с целью поощрения самых активных читателей и присуждается по пяти номинациям. 
Звания "Лучший юный читатель" удостоились Настасья Кулакова, Арсений Логвинюк и Макар Логвинюк. 
Лучшим читателем среди взрослых назван Вадим Николаев. 
В номинации "За верность чтению" отмечен Виктор Жерздев. 
Самой читающей семьей стала семья Теренченко. 
Звание "Подвижник чтения" присудили двум номинантам: библиотекарю Ольге Лебедевой и учителю русского языка и литературы Ольге Задорской.
Кроме того, были подведены итоги акции "Совместные чтения в сети". Маша Халеева и Анастасия Миркус стали самыми активными её участниками.
Фото: библиотека Алвара Аалто

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