В библиотеке Аалто наградили самых активных читателей

Награда учреждена в 2014 году с целью поощрения самых активных читателей и присуждается по пяти номинациям.
Звания "Лучший юный читатель" удостоились Настасья Кулакова, Арсений Логвинюк и Макар Логвинюк.
Лучшим читателем среди взрослых назван Вадим Николаев.
В номинации "За верность чтению" отмечен Виктор Жерздев.
Самой читающей семьей стала семья Теренченко.
Звание "Подвижник чтения" присудили двум номинантам: библиотекарю Ольге Лебедевой и учителю русского языка и литературы Ольге Задорской.
Кроме того, были подведены итоги акции "Совместные чтения в сети". Маша Халеева и Анастасия Миркус стали самыми активными её участниками.
Фото: библиотека Алвара Аалто