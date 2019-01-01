В Высоцке построят комплекс для перевалки каменного угля

Новый сухогрузный перевалочный комплекс появится в Выборгском районе.

В рамках Петербургского международного экономического форума соглашение о сотрудничестве при реализации проекта подписали губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и генеральный директор ООО "СПК Высоцк" Павел Тер-Осипов.



"Проект востребован временем, поскольку сегодня в России - существенный дефицит мощностей для перевалки угля при поставках на экспорт... Внушительная сумма инвестиций даст региону не только новый порт, но также рабочие места и налоговые отчисления", – сказал Александр Дрозденко.



Первую линию погрузки каменного угля на морской транспорт планируют запустить к 2021 году. Строительство и запуск второй линии - до 2023 года. При реализации проекта планируется создание более 500 рабочих мест.



Фото: пресс-служба правительства Ленинградской области