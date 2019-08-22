В Выборгском районе откроют хоспис для взрослых пациентов

Ленинградская область реализует проекты, направленные на увеличение продолжительности жизни. По данным комитета по здравоохранению, регион является лидером в Российской Федерации по показателю динамики снижения смертности. Развивается паллиативная медицина. За последние годы в разных районах области открыто два взрослых и один детский хоспис, в которых пациенты с неизлечимыми заболеваниями получают качественный уход. Открытие третьего такого учреждения для взрослых запланировано в Выборгском районе.