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Сегодня, 16:04

В Выборге вновь встал ребром вопрос о качестве капремонта домов

С наступлением тепла и возобновлением ремонтных работ на многоквартирных домах – памятниках архитектуры регионального значения, участились жалобы жильцов этих домов в депутатские приемные.

Капремонт в Выборге

9 жилых домов – памятников культуры и архитектуры регионального значения попали в этом году в программу капремонта. 5 из них – дома, на которых минувшим летом ремонтировали фасады и кровлю. В этом году – приведут в порядок фундаменты.

Капремонт в Выборге

Еще по четырем адресам работы только-только начинаются. На Рыбном пер., 4а отремонтируют кровлю, на пр. Ленина, 10/12 – фасад. Домам №18 на Сторожевой Башни и №1 на Крепостной повезло больше всех. Здесь под капремонт попали и фундамент, и кровля, и фасад. На последних трех домах уже даже начали устанавливать строительные леса.

Капремонт в Выборге

Казалось бы, жильцам всех этих домов несказанно повезло. Но опыт прошлого года подсказывает, что радоваться стоит весьма умеренно. На территории округа Татьяны Третьяк, например, на капремонте сейчас два дома – на Ленинградском пр., 31 и Вокзальной, 4. Еще два дома  - Желзнодорожная 2 и 4 - недавно сданы подрядчиком. И обращений от жильцов, говорит депутат, огромное количество. Люди переживают за качество работ, указывают на нарушения, хотят знать, какой ремонт, в каком объеме и в какие сроки будет произведен. 

Капремонт в Выборге

Татьяна Третьяк, депутат города Выборга 
Я, как депутат, отслеживаю работы по проведению капитального ремонта. Вместе с инициативными жильцами этих домов – огромное им спасибо, что они неравнодушны к тому, что происходит – мы работаем и с администрацией Выборга, и с Фондом капремонта. Потому что ответственность за все работы, а особенно за их результат, лежит на Фонде.

Татьяна Третьяк депутат Выборга

С подрядными организациями Татьяна Третьяк общается регулярно. Говорит, что удается найти понимание. И возникающие нарушения. благодаря совместному с жильцами контролю, строительные компании устраняют. В этом году работа по исправлению замечаний, выявленных в ходе капремонта-2018, продолжается. 

Капремонт в Выборге

Татьяна Третьяк, депутат города Выборга 

Хотелось бы, чтобы Фонд капремонта более тщательно подбирал подрядные организации, чтобы сотрудники этих организаций добросовестно относились к своим обязанностям, и чтобы ненужно было применять гарантийный срок и что-то переделывать. А делать все сразу и качественно.

 

Метки депутат татьяна третьяккапремонт в выборге
Категории Город Власть