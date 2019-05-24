В Выборге вновь встал ребром вопрос о качестве капремонта домов

С наступлением тепла и возобновлением ремонтных работ на многоквартирных домах – памятниках архитектуры регионального значения, участились жалобы жильцов этих домов в депутатские приемные.

9 жилых домов – памятников культуры и архитектуры регионального значения попали в этом году в программу капремонта. 5 из них – дома, на которых минувшим летом ремонтировали фасады и кровлю. В этом году – приведут в порядок фундаменты.

Еще по четырем адресам работы только-только начинаются. На Рыбном пер., 4а отремонтируют кровлю, на пр. Ленина, 10/12 – фасад. Домам №18 на Сторожевой Башни и №1 на Крепостной повезло больше всех. Здесь под капремонт попали и фундамент, и кровля, и фасад. На последних трех домах уже даже начали устанавливать строительные леса.

Казалось бы, жильцам всех этих домов несказанно повезло. Но опыт прошлого года подсказывает, что радоваться стоит весьма умеренно. На территории округа Татьяны Третьяк, например, на капремонте сейчас два дома – на Ленинградском пр., 31 и Вокзальной, 4. Еще два дома - Желзнодорожная 2 и 4 - недавно сданы подрядчиком. И обращений от жильцов, говорит депутат, огромное количество. Люди переживают за качество работ, указывают на нарушения, хотят знать, какой ремонт, в каком объеме и в какие сроки будет произведен.

Татьяна Третьяк, депутат города Выборга

Я, как депутат, отслеживаю работы по проведению капитального ремонта. Вместе с инициативными жильцами этих домов – огромное им спасибо, что они неравнодушны к тому, что происходит – мы работаем и с администрацией Выборга, и с Фондом капремонта. Потому что ответственность за все работы, а особенно за их результат, лежит на Фонде.

С подрядными организациями Татьяна Третьяк общается регулярно. Говорит, что удается найти понимание. И возникающие нарушения. благодаря совместному с жильцами контролю, строительные компании устраняют. В этом году работа по исправлению замечаний, выявленных в ходе капремонта-2018, продолжается.