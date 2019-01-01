В Выборге в результате пожара погибла женщина

Пожар на Спортивной, 10 унес жизнь 40-летней женщины.

Трагедия произошла в воскресенье, 23 июня. Как сообщили нам в местном отделе Пожнадзора, сообщение о возгорании на улице Спортивной, 10 поступило на пульт дежурного в 20:06. Через две минуты на место происшествия прибыли огнеборцы 52 пожарно-спасательной части. На первом этаже пятиэтажки горела квартира. Из задымленного подъезда спасатели вывели 10 жильцов. Пожар был полностью ликвидирован менее чем за 15 минут. В выгоревшей комнате было обнаружено тело 40-летней женщины. В причинах пожара предстоит разобраться следователям и отделу надзорной деятельности и профилактической работы Выборгского района.