В Выборге рецидивиста будут судить за убийство

Следственным отделом по г. Выборгу завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего мужчины, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, преступление было совершено в декабре 2018 года в поселке Советском Выборгского района. Как сообщили в региональном следственном управлении, обвиняемый и его 34-летний приятель распивали спиртное. В процессе общения между мужчинами произошел конфликт, в ходе которого один нанёс другому не менее 46 ударов ножом, а затем дважды ударил топором. Потерпевший скончался на месте. Обвиняемый попытался оттащить тело в лесополосу, но по причине сильного опьянения не смог сделать этого и бросил труп прямо на дороге, в 30 метрах от дома, после чего вернулся домой и лег спать.

В ходе следствия обвиняемый, за плечами которого несколько судимостей, в том числе за совершение особо тяжкого преступления, полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием. На сегодня уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.