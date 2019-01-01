В Выборге рецидивист взят под стражу за попытку убийства женщины

В Следственном отделе по г. Выборгу продолжается расследование уголовного дела о покушении на убийство местной жительницы. Задержан подозреваемый - 65-летний мужчина, ранее неоднократно судимый, в том числе за убийство.

По версии следствия, вечером 11 июня 43-летняя выборжанка, возвращаясь с работы, встретила возле дома мужчину, живущего по соседству. Между ними возникла ссора, в ходе которой сосед дважды ударил женщину ножом - в грудь и бедро. В конфликт вмешались очевидцы, которые отобрали у злоумышленника нож и вызвали скорую помощь. Потерпевшей была оказана квалифицированная медицинская помощь.



Следователи допросили подозреваемого, после чего обратились в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Сегодня суд удовлетворил его.

Продолжается следствие.