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Сегодня, 15:57

В Выборге пройдет исторический оpen air «Север помнит»

24 августа в Военно-историческом музее Карельского перешейка пройдет исторический фестиваль «Север помнит».

На площадках музея развернут работу клубы реконструкции. Гости смогут познакомиться с военным бытом Петровской эпохи; увидеть выставку, посвященную рыцарским доспехам; посмотреть на быт и вооружение солдат Красной армии эпохи Великой Отечественной войны а также осмотреть постоянные экспозиции музея...
Для тех, кто планирует остаться в Выборге, в 22:00 пройдет бесплатная обзорная экскурсия по ночному городу. А для самых стойких 25 августа будет организована экскурсия по Линии Маннергейма. Все желающие могут бесплатно установить палатку на территории музея в ночь с 24 на 25 августа. 
 

Метки музей карельского перешейкасевер помнит
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