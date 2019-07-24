В Выборге пройдет фестиваль уличного кино

Конкурсный показ фестиваля уличного кино пройдёт в дворе на ул. Мира, 3

3 августа в Выборге пройдет конкурсный показ Всемирного фестиваля уличного кино. Горожане смогут посмотреть лучшие короткометражки молодых режиссеров и проголосовать за победителя светом фонариков. Мероприятие пройдет под открытым небом - во дворе дома № 3 на улице Мира. Вход свободный.

Всего с 12 июня по 12 сентября более тысячи городов России примут самый масштабный в мире смотр короткометражного кино под открытым небом. Свыше миллиона зрителей увидят лучшие короткометражные фильмы, снятые молодыми авторами за год. 3 августа фестивальная эстафета доберется до Выборга. Мероприятие стартует в 19:30. Перед показом будет небольшое выступление выборгской кавер-группы Bloomticket. Затем начнется кинопоказ. Каждый желающий сможет принять участие в голосовании, посветив за понравившуюся работу фонариком, телефоном или зажигалкой. Организаторы замерят уровень света и к сентябрю определят народного фаворита. По словам генерального продюсера фестиваля Александра Щерякова, "ожидается по-настоящему народная подборка – яркая, затрагивающая понятные большинству проблемы и ситуации, иногда гомерически смешная".