В Выборге пройдёт День здорового сердца

День здорового сердца - а точнее два дня - проводит Выборгская межрайонная больница в рамках Социального проекта "Узнай свой сосудистый возраст".

18 и 19 июня всех желающих приглашают пройти скрининг сердечно-сосудистого риска. Обследование проводится с целью:

- определения "жесткости" стенок артерий, выявления первых признаков атеросклероза или повышенного артериального давления (гипертонии);

- оценки наличия изменяемых и неизменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Скрининг проводится бесплатно в профилактическом отделении городской поликлиники (кабинет № 117, 1 этаж) по талонам, которые можно получить на приеме у врача или в регистратуре. Время работы кабинета - с 9 до 18 часов.