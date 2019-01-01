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Вчера, 16:28

В Выборге пройдёт День здорового сердца

День здорового сердца - а точнее два дня - проводит Выборгская межрайонная больница в рамках Социального проекта "Узнай свой сосудистый возраст".

18 и 19 июня всех желающих приглашают пройти скрининг сердечно-сосудистого риска. Обследование проводится с целью:
- определения "жесткости" стенок артерий, выявления первых признаков атеросклероза или повышенного артериального давления (гипертонии);
- оценки наличия изменяемых и неизменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний. 
Скрининг проводится бесплатно в профилактическом отделении городской поликлиники (кабинет № 117, 1 этаж) по талонам, которые можно получить на приеме у врача или в регистратуре. Время работы кабинета - с 9 до 18 часов.

Метки городская поликлиникасердцескрининг
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