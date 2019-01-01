В Выборге пройдёт День здорового сердца

18 и 19 июня всех желающих приглашают пройти скрининг сердечно-сосудистого риска. Обследование проводится с целью:
- определения "жесткости" стенок артерий, выявления первых признаков атеросклероза или повышенного артериального давления (гипертонии);
- оценки наличия изменяемых и неизменяемых факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Скрининг проводится бесплатно в профилактическом отделении городской поликлиники (кабинет № 117, 1 этаж) по талонам, которые можно получить на приеме у врача или в регистратуре. Время работы кабинета - с 9 до 18 часов.