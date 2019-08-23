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Сегодня, 11:01

В Выборге отремонтировали помещение Центра занятости

Выборгский филиал областной биржи труда открыли после ремонта. Все помещения оформлены теперь в едином фирменном стиле – синий и белый цвета. Операционный зал оборудован стойкой администратора, который отвечает на вопросы клиентов, электронной очередью, информационными стендами и зоной ожидания – есть возможность подзарядить мобильник или с помощью планшетов службы занятости изучить электронный банк вакансий. С клиентами  специалисты работают по принципу "одного окна". 

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