В Выборге отремонтировали помещение Центра занятости

Выборгский филиал областной биржи труда открыли после ремонта. Все помещения оформлены теперь в едином фирменном стиле – синий и белый цвета. Операционный зал оборудован стойкой администратора, который отвечает на вопросы клиентов, электронной очередью, информационными стендами и зоной ожидания – есть возможность подзарядить мобильник или с помощью планшетов службы занятости изучить электронный банк вакансий. С клиентами специалисты работают по принципу "одного окна".