Выборгские силовики устроили стрельбу. Самым меткими оказались сотрудники ОВО

В тире отдела вневедомственной охраны прошли соревнования по пулевой стрельбе, посвященные Дню Победы.

В турнире участвовали 12 команд. Свою команду выставила, в том числе, администрация Выборга. Правда, тренироваться чиновникам было негде, пришлось вспоминать армейские навыки. Кстати, зам.главы администрации Владимир Рошкович, оказался обладателем твердой руки и занял в личном зачете 2 место.

Лучшим стрелком турнира стал сотрудник ОВО Юрий Редько. Его результат 92 очка. На третьем месте с 87 очкам ветеран таможни Вероника Догот.

Основная командная борба также развернулась между ОВО и таможней.

Валентин Карпов, председатель Федерации стрелкового спорта Выборга Здесь достаточно опытные стрелки. У команды ОВО, например, свой тир. Они регулярно тренируются, выступают на соревнованиях, занимают призовые места на первенствах Санкт-Петербурга и Ленобласти среди силовых структур.

В итоге 1 место завоевала команда ОВО, на 2 месте – выборгская таможня, бронзу получили ветераны таможенной службы.