На днях в социальных сетях появилась фотография: прямо на стене дома агент по недвижимости написал краской объявление о продаже и дополнил его рисунком. А спустя несколько часов после публикации надпись грубо замазали светлой краской...
В Выборге испорчен фасад исторического здания на Ленинградском проспекте
На днях в социальных сетях появилась фотография: прямо на стене дома агент по недвижимости написал краской объявление о продаже и дополнил его рисунком. А спустя несколько часов после публикации надпись грубо замазали светлой краской...
Категории Лента Новостей Сюжеты