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Сегодня, 10:26

В Выборге испорчен фасад исторического здания на Ленинградском проспекте

На днях в социальных сетях появилась фотография: прямо на стене дома агент по недвижимости написал краской объявление о продаже и дополнил его рисунком. А спустя несколько часов после публикации надпись грубо замазали светлой краской...
 

Метки вандализмленинградский проспект
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