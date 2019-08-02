В Выборге ищут вандала, который сломал фонарь в центральном парке

Чугунный фонарь умудрился сломать вандал в центре Выборга около кафе «Эспланада». Инцидент произошел около 3 часов ночи с 29 на 30 июля в парке Ленина.

Владимир Вересов, инженер отдела технического обслуживания "Приоритет МОНИТОРИНГ" Сначала злоумышленник прошел мимо. Потом вернулся к фонарю и начал его раскачивать, пока не сломал столб. Плафон упал. Его вандал утащил с собой и бросил на ул.Димитрова, где плафон и обнаружили в 7 утра. Сам фонарь поврежден, проводка из-за короткого замыкания сгорела.

Крепление светильника достаточно надежное: он установлен на закладную деталь фундамента и привинчен мощными шпильками. Но, конструкция основательно расшатана. Чтобы фонарь не упал окончательно и не представлял угрозы для прохожих, его решено демонтировать.

А пока специалисты устраняют последствия происшествия, полиция разыскивает злоумышленника. Картина событий восстановлена по видеозаписи. Но если у вас есть какая-либо информация о случившемся, сообщите ее дежурному по телефону +7(931) 396 24 02.