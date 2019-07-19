В Выборге будут судить подростка, избившего своего одноклассника



Следственным отделом по городу Выборгу завершено расследование уголовного дела в отношении 15-летнего подростка, который обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

По версии следствия, преступление произошло 15 декабря прошлого года в поселке Советском. Компания сверстников проводила время во дворе жилого дома. Двое из них начали выяснять отношения. В ходе ссоры обвиняемый не менее двух раз ударил своего одноклассника кулаком в лицо. Травмы, полученные потерпевшим, отнесены к категории тяжкого вреда здоровью.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.