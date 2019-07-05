В Выборге байкер упал с мотоцикла

Молодой мужчина был доставлен в Выборгскую межрайонную больницу в четверг, 4 июля. Врачи диагностировали сотрясение мозга и многочисленные ушибы. Травмы пациент получил в результате падения с мотоцикла.

По данным Выборгского отдела ГИБДД, ДТП произошло в 17:25 напротив дома № 52 на ул. Крепостной. 31-летний мотоциклист на "Ямахе" не справился с управлением и упал. В момент аварии был без мотошлема.



По статистике дорожной полиции, с начала июня в нашем районе это уже 20-я авария с участием мотоциклистов. В трёх случаях они закончились гибелью водителей.