В России запретили выдавать микрокредиты под залог жилья

Президент России Владимир Путин подписал закон, запрещающий микрофинансовым организациям выдавать гражданам займы под залог жилья. Как сообщает "Российская газета", этот закон должен защитить россиян, которые обращаются за небольшими кредитами "до зарплаты", а в итоге лишаются квартиры.

Закон устанавливает запрет на заключение микрофинансовыми организациями договоров потребительского займа с физическими лицами, если речь идет о залоге жилых помещений. Согласно документу, всем видам микрофинансовых организаций предоставляются дополнительные возможности: они смогут осуществлять идентификацию клиентов с помощью государственных информационных систем.