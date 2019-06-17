В Пулково фанаты встретили Виталия Петрова

Гонщик программы развития российского автоспорта SMP Racing привез на родину кубок за третье место в старейшем из существующих автосоревнований 24 часа Ле-Ман

Поддержать земляка, ставшего быстрейшим среди негибридных экипажей, в аэропорту Пулково собрались истинные поклонники автоспорта. Гонщик прилетел из Франции не с пустыми руками.

Виталий Петров продемонстрировал фанатам увесистый кубок за третье место, завоеванный в одной из самых непростых и статусных гонок мира - марафоне "24 часа Ле-Мана".

Фанаты задали Виталию различныеые вопросы, обсудили все, от тонкостей в настройке болида, до выбора резины на ночных отрезках гонки. Виталий рассказал о трудностях, которые пришлось преодолеть на пути к подиуму. Пилот признался, что гонка была тяжелой, были вопросы к настройкам машины и выбору резины, но несмотря на препятсвия, экипажу и команде удалось показать достойный результат. Ближайщие три дня "Выборгская ракета", проведет дома с близкими, после чего будет готовиться к очередной гонке.

Сейчас можно сказать, что российская команда, уже не просто серьезно заявила о себе, а уверенно закрепилась в лидерах крупнейших автомобильных совревнований. Похоже, что миру автоспорта придётся привыкнуть к присутвию русских на подиуме.

Мы присоединяемся к поздравлениям и желаем Петрову и всей команде SMP Racing новых побед.