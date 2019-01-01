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Сегодня, 13:47

В Петербурге прооперировали юную выборжанку, проглотившую магниты

В минувшую субботу в Выборге в больницу была доставлена семилетняя девочка. При обследовании медики обнаружили в желудке ребенка инородные предметы, предположительно магниты.

Пострадавшую транспортировали в Ленинградскую областную больницу, где извлекли инородные тела. На сегодня состояние маленькой пациентки оценивается как удовлетворительное, сообщает сетевое издание online47.

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