В Леноблизбиркоме работает горячая линия

В Избирательной комиссии Ленинградской области открыта телефонная горячая линия. Сотрудники ответят на вопросы, связанные с подготовкой и проведением выборов в органы местного самоуправления, которые пройдут 8 сентября.

Горячая линия работает по будням с 9 до 18 часов (в пятницу – до 17:00), перерыв с 13 до 14 часов, по следующим телефонам: по вопросам организации избирательного процесса - (812) 492-96-51, 496-23-70; по вопросам предвыборной агитации и аккредитации СМИ - (812) 492-40-06, 492-96-34.