В Ленобласти за третьего и последующих детей выплачивают 100 тысяч рублей

Меры поддержки семей с детьми обсуждали на совещании с главами администраций поселений Выборгского района.

В частности, семьи, в которых появились вторые и последующие дети имеют право на получение материнского капитала. При необходимости можно обратиться за получением ежемесячной выплаты до достижения ребенком полутора лет из средств капитала. Размер выплаты равен прожиточному минимуму ребенка в регионе. В Ленинградской области это почти 10 тысяч рублей. Также в регионе выплачивается региональный материнский капитал семьям, в которых появились третьи и последующие дети. Размер составляет 100 тысяч рублей.