В Ленобласти развивают социальное партнёрство

В областном правительстве состоялось очередное заседание Ленинградской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

С информацией об итогах социально-экономического развития Ленобласти за 2018 год выступила начальник отдела Комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Юлия Ковалева. По ее словам, в минувшем году экономический рост в Ленобласти составил 4,9%, причем 4% этого роста приходится на долю обрабатывающих производств.

О развитии транспортного комплекса региона собравшимся доложил начальник областного Управления по транспорту Павел Постовалов. По его данным, четыре морских порта Ленобласти в прошлом году суммарно перевалили 73 млн тонн грузов. Дальнейшее расширение их пропускной способности напрямую зависит от развития железнодорожных подъездов.

К 2025 году на территории Ленобласти должна появиться новая станция метро – в Кудрово. А на ряде новых маршрутов должен появиться современный электропоезд "Ласточка".

На заседании комиссии обсуждался также вопрос о мерах по сохранению и развитию занятости лиц предпенсионного возраста. На сегодня эти люди могут повысить свою квалификацию или пройти переобучение, обратившись в Центр занятости населения. Для них предусмотрен курс обучения основам предпринимательства, есть возможность получить субсидию на открытие собственного дела.

На заседании Трехсторонней комиссии был принят проект совместного обращения к главам администраций муниципальных районов, руководителям организаций всех форм собственности, профсоюзным организациям. Муниципальным властям рекомендовано совместно с Координационными комитетами по работе профсоюзов и объединениями работодателей заключать трехсторонние соглашения, совершенствовать работу трехсторонних территориальных комиссий по регулированию социально-трудовых отношений, способствовать увеличению количества первичных профсоюзных организаций и заключению коллективных договоров.

Этот документ, направленный на дальнейшее развитие социального партнерства в Ленобласти, должны скрепить своими подписями глава 47-го региона Александр Дрозденко, председатель Ленинградской федерации профсоюзов Владимир Дербин и президент областного Союза промышленников и предпринимателей Александр Габитов.