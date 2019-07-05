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Сегодня, 10:32

В Ленобласти построят медицинский центр мирового уровня

Многопрофильный медицинский комплекс в Юкках сможет ежегодно принимать свыше 20 тысяч пациентов.

Современный медкомплекс будет построен в посёлке Юкки Всеволожского района. Одним из главных направлений его работы станет качественно новое лечение онкологических заболеваний. Планируется, что  ежегодно в стационаре онкоцентра смогут проходить лечение 3 500 человек.
На базе медучреждения будут реализованы три направления лечения онкозаболеваний: хирургическая онкология, химиотерапия и лучевая терапия. Кроме того, в состав комплекса войдет центр ядерной медицины.
Под строительство уже выделен земельный участок площадью 30,4 га. Проект планируют реализовать до конца 2021 года.

Метки медицинский центронкология
Категории Лента Новостей