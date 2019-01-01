В Ленобласти обсуждается путь к внедрению раздельного сбора мусора

Вопрос систематизации работы по раздельному сбору мусора обсуждался на круглом столе по внедрению раздельного сбора отходов, который провел региональный оператор по обращению с ТКО в Ленинградской области при поддержке экологического движения "РазДельный Сбор" и областного управления по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

В обсуждении приняли участие представители почти 30 различных организаций, деятельность которых связана с раздельным сбором и переработкой отходов. Речь шла о необходимости выработать унифицированные требования к организациям, занимающимся раздельным сбором отходов на территории Ленинградской области; определить план-график внедрения раздельного сбора отходов. Обсуждались и меры государственной поддержки инициатив по раздельному сбору, к которым относятся, в частности, снижение налоговой нагрузки.

