В Ленобласти намерены возродить производственную гимнастику

Оргкомитет Года ЗОЖ в Ленинградской области на очередном совещании обсудил наиболее интересные способы вовлечения жителей в физкультуру и спорт.

Особое внимание в ходе разговора уделили спортивным и любительским маршрутам для пеших и велосипедных прогулок. Губернатор Александр Дрозденко поручил создать их как можно больше, причём в каждом районе.

От специалистов комитета по труду и занятости поступило предложение ввести физкультурные пятиминутки в администрации и на предприятиях. Комитету по физической культуре и спорту поручено подготовить план внедрения такой инициативы... Губернатор развил эту тему, предложив собравшимся вспомнить хорошую советскую практику с дворовым тренером. "Нам необходимо в крупных дворах... найти людей, которые могли бы выступать спортивными аниматорами...". По мнению главы региона, это поможет "втянуть" в регулярные занятия физкультурой до 55 % населения региона. В ближайшее время комитет по местному самоуправлению изучит вопрос и предложит механику внедрения общественных тренеров... Мы будем следить за развитием событий.