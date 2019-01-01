В Ленинградской области появится аварийная экологическая служба

Александр Дрозденко поддержал предложение комитета Госэконадзора о создании в 47 регионе аварийной экологической службы.

"Области необходимы специальные службы, которые бы занимались ликвидацией локальных случаев разлива нефти или ртути..." - уверен глава региона. Кроме того, по его мнению, такая служба должна заниматься и бытовыми происшествиями, как, например, разбитый в квартире ртутный градусник.

АЭС Ленинградской области будет заниматься решением задач экологического характера, не относящихся к чрезвычайным ситуациям: ликвидацией разливов нефтепродуктов и паров ртути, контролем уровня радиационного загрязнения социальных объектов. Сформировать службу планируется на базе лаборатории "Леноблэкоконтроль". Сообщить о происшествии можно будет по единому номеру "112".