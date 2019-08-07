В Красносельском ликвидировали свалку

Иллюстрация из архива vyborg.tv

Незаконная свалка в Красносельском поселении Выборгского района ликвидирована благодаря обращению жителей. По поступившему заявлению комитетом Госэконадзора был проведен рейдовый осмотр лесного участка. В ходе проверки свалки обнаружено не было, однако при осмотре инспекторами близлежащих территорий было зафиксировано незаконное складирование отходов производства и потребления. Установлено, что свалка расположена на участке земель лесного фонда Рощинского лесничества, предоставленном в аренду компании, которая занимается заготовкой древесины.

На сегодня незаконная свалка ликвидирована силами арендатора.