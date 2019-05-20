В Киеве не будет улицы Выборгской

Вероятно, не многие жители Выборга знают о том, что в столице Украины Киеве есть улица Выборгская.

Согласно Википедии, свое наименование улица получила в 1955 году в честь города Выборга. Ранее она называлась 4-я Дачная. И вот сегодня стало известно, что киевские власти хотят присвоить новые названия сразу шести столичным улицам, в том числе Выборгской. Проект решения на днях был подан на рассмотрение Киевсовета. Улицу Выборгскую намерены переименовать в улицу Олексы Тихого – в честь украинского диссидента, правозащитника, языковеда.

Добавим, улица Выборгская, помимо нашего города, есть в Зеленогорске, Санкт-Петербурге, Воронеже, Москве, Петрозаводске, Уфе, Хабаровске, Днепре (ранее Днепропетровске) и Киеве.