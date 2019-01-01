В Финляндии водитель грузовика из России сбил насмерть двух человек

В Финляндии российский дальнобойщик сбил двух человек. Трагедия произошла на трассе между городами Коувола и Лаппеенранта.

Как сообщает Служба новостей YLE, в ночь на воскресенье легковая машина остановилась на обочине. Из нее на проезжую часть вышли три человека, которые тут же попали под колеса грузовика. 40-летняя женщина и 23-летний мужчина погибли на месте, 37-летний мужчина получил незначительные травмы. 24-летняя девушка-водитель, оставшаяся в машине, не пострадала.

Грузовиком управлял гражданин России 1983 года рождения. Сейчас его подозревают в опасном вождении, причинении смерти по неосторожности в отношении двух лиц и причинении травм. Известно, что дальнобойщик был трезв. Полиция проводит расследование.