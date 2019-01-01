В День России чиновники выйдут на футбольное поле стадиона "Авангард"

12 июня в полдень в выставочном зале "Выборг - город воинской славы" состоится церемония вручения первых паспортов.

В это же время на стадионе "Авангард" начнется товарищеский матч между сборными правительства Ленинградской области и Выборгского района.

На площади Выборгских полков в 14 часов волонтеры Дома молодежи проведут квест "Россия – это мы!".

В 15 часов торжественные мероприятия продолжит праздничный концерт с участием творческих коллективов на Красной площади.

Там же, в рамках всероссийской акции "Мы граждане России", волонтеры будут раздавать ленточки российского триколора.

В 18:00 на площади Выборгских полков состоится Бал независимости, в программе - выступления участников Выборгского бального сообщества и мастер-классы для всех желающих.

В поселках Поляны и Первомайское в этот день отметят 75-летие образования сельских поселений. Праздничные мероприятия, посвященные Дню России и дню города, пройдут и в Светогорске.