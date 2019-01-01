В 47 регионе стартовал "Ленинградский прорыв"

Глава региона Александр Дрозденко дал старт проекту "Ленинградский прорыв", который призван стать платформой для реализации перспективных идей. Принять в нем участие сможет любой желающий.

"Мы рассчитываем на каждого, кто нацелен на передовое развитие личности и области. Наше участие является свободным, добровольным, основано на стремлении внести вклад в преображение нашей жизни и мира вокруг..." - говорится в декларации "Ленинградского проекта".

Анкету кандидата в кадровый резерв участника проекта можно заполнить на сайте lenproryv.ru.