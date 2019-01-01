В 47 регионе создают идеальный МФЦ

Ленинградская область подала заявку в Минэкономразвития РФ на создание в регионе центра передовых технологий оказания услуг.



"Мы рассчитываем, что к 2024 году услуги будут предоставлять по принципу суперсервисов, когда достаточно подписать заявление - и комплекс услуг будет предоставлен автоматически. По одной из таких жизненных ситуаций — рождение ребенка — Ленинградская область будет первой внедрять эту технологию", — отметил заместитель председателя областного правительства - председатель комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Дмитрий Ялов.

Наряду с этим в регионе реализуется проект "Бережливый МФЦ", благодаря которому будут оптимизированы процессы работы многофункциональных центров и предоставления услуг, а также создана процессная модель МФЦ и выбраны критерии идеального МФЦ. За прошлый год центру удалось оптимизировать рабочее пространство и систему хранения документов в филиалах, а также разработать новый стандарт обучения специалистов.

