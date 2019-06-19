В 47 регионе подрастёт заработная плата

Ленинградская область возглавляет список регионов, где вырастет заработная плата.

Ожидать повышения доходов стоит в этом году и в первой половине следующего. Об этом сообщают эксперты Финансового университета при Правительстве РФ. Результаты исследования, включающие прогноз роста зарплат в регионах обнародованы в "Российской газете".

Ленинградская область относится к десяти регионам, где экономика будет на подъёме. Эксперты объясняют это реализацией крупных инвестиционных проектов.

Выборгский район является одним из наиболее привлекательных для инвестирования. В апреле этого года в Высоцком порту состоялся ввод в эксплуатацию терминала по производству и перегрузке сжиженного природного газа. Здесь же приступили к реализации проекта по строительству сухогрузного перевалочного комплекса по приему, обработке, сортировке, складированию и отгрузке угля. В районе компрессорной станции Портовая продолжается возведение комплекса производства, хранения и отгрузки сжиженного природного газа, а в посёлке Таммисуо - строительство высокотехнологичного производства в сфере тяжелого машиностроения.