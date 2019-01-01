В 47 регионе нужны редкие кадры

Биржа труда Ленинградской области предлагает интересные вакансии.

Так, для работы в порту Усть-Луга нужны сливщики-разливщики. Кандидаты должны обладать выносливостью и иметь хорошую физическую подготовку. Работа заключается в проведении операций слива сжиженных углеводородных газов и светлых нефтепродуктов из железнодорожных цистерн в соответствии с нормами технологического режима. Питание, спецодежда, доставка на работу, обучение по профессии за счет работодателя. Заработную плату обещают в размере 40 тысяч рублей.

Поработать в теплом климате предлагает Гатчинская биржа труда. Соискателей приглашают на работу в Крым, где открыта вакансия электрогазосварщика 4-5 разряда. Командировка предстоит на 2-3 месяца, оплачивается перелёт и проживание. Заработная плата от 70 тысяч рублей.

Жизнерадостных и творческих кандидатов с активной жизненной позицией и умением работать с людьми ждут во Всеволожске. Здесь открыта вакансия аниматора для проведения интерактивных программ, мероприятий, розыгрышей призов. Заработная плата – 35 тыс. рублей.

Еще одна интересная вакансия ждет своего работника в Лодейном Поле. Там требуется выбивальщик отливок. Специалист должен занимается выбивкой средних и крупных отливок, поступающих с конвейера. Заработная плата – от 24 тысяч рублей.

Подробную информацию о вакансиях можно изучить на портале "Работа в России" или по номеру горячей линии службы занятости 8 (800) 350-47-47.