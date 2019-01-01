В 47 регионе не хватает врачей, водителей и слесарей

В банке вакансий Ленинградской области более 23 тысяч предложений.

Самая востребованная рабочая специальность в 47 регионе — водитель. По данным мониторинга комитета по труду и занятости населения, по этой профессии предлагается около полутора тысяч рабочих мест, зачастую с вполне достойной оплатой. Так, водители различных категорий с заработной платой от 86 тыс. руб. требуются в Тосно. Водителя лесовоза трудоустроят в Приозерске – обещают платить до 90 тыс. руб. Во Всеволожске нужен водитель цементовоза; зарплата от 65 тыс. руб.

Областные предприятия заинтересованы как в рабочих кадрах, так и в ИТР. В десятку актуальных рабочих специальностей входят: слесарь, швея, электрогазосварщик, монтажник. Среди инженерно-технических профессий - военнослужащий, инженер, врач, учитель.