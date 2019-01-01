В 47 регионе намерены "подращивать" малый бизнес

В Ленинградской области обновили стратегию развития малого и среднего предпринимательства. Программа рассчитана на ближайшие 10 лет.

К 2030 году доля занятых в сфере малого бизнеса должна увеличиться с 28 до 35%. По мнению главы региона Александра Дрозденко, такой рост возможен только при повышении эффективности мер поддержки.

На территории Выборгского района в 2019 году работает порядка 6,5 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Индивидуальных предпринимателей – более 4,5 тысяч. На поддержку бизнеса за последние четыре года направлено более 150 миллионов рублей из бюджетов разного уровня. В Выборге получить всестороннюю помощь бизнесмены могут в "МФЦ для бизнеса" на ул. Димитрова, 4.