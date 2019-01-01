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Сегодня, 11:18

В 47 регионе фермерам раздают землю

На первом заседании комиссии по реализации программы «Ленинградский гектар» обсудили порядок сбора документов и условия выделения фермерам земельных наделов.

Участки выделят в Бокситогорском, Лодейнопольском, Подпорожском и Сланцевском районах. Участники программы могут претендовать на 10 гектаров земли и грант до 3 млн рублей...

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