В 2019 году Выборг назван библиотечной столицей Ленобласти

Сегодня в Выборге открылся V Ежегодный форум руководителей общедоступных библиотек Ленинградской области.

В течение трех дней он будет проходить сразу на нескольких площадках - в межпоселенческой библиотеке (на Пионерской, 4 и на Рубежной, 18), в библиотеке А. Аалто и в Рощинской поселковой библиотеке.

В этом году форум приобрел статус международного: сотрудники финской библиотечной системы Helmet, в которую входят библиотеки городов Хельсинки, Эспоо, Кауниайнен и Вантаа, расскажут об обслуживании русскоязычного населения Финляндии и удаленных пользователей.

По словам организаторов, целью проведения форума является повышение престижа библиотеки в общественной жизни региона, поиск путей решения проблем, стоящих перед библиотечными учреждениями, а также изучение и распространение лучшего инновационного опыта работы библиотек области и России.