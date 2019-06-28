В 2008-м в Государственном Эрмитаже обсуждали создание представительства в Выборге

Выставочный центр "Эрмитаж–Выборг" открылся в июне 2010 года по инициативе местных властей, областного правительства и Государственного Эрмитажа. В результате их соглашения и был создан центр, разместившийся в историческом здании бывшего музея изящных искусств и школы живописи – творения финского архитектора Уно Вернера Ульберга. Вновь в уникальном комплексе под одной крышей разместились художественный музей с коллекциями из фондов Государственного Эрмитажа и детская школа искусств. Как всё начиналось - расскажут наши корреспонденты.