В Выборге ищут таланты для нового проекта "Пульс города"

В Выборге стартует новый экспериментальный проект «Пульс города». Приём заявок на участие уже начался.

Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений будут подготовлены 11 площадок под открытым небом. Организатором мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".

Желающие могут подать заявку в комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 или по эл. почте: agon3@mail.ru.

"Пульс города" продлится с июня по август включительно.

Сроки подачи заявок:

на июнь – до 24 мая;

на июль – до 24 июня;

на август – до 24 июля.