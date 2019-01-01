В Выборге ищут таланты для нового проекта "Пульс города"

Продемонстрировать свое творчество приглашаются уличные музыканты, художники, танцоры и поэты. Для выступлений будут подготовлены 11 площадок под открытым небом. Организатором мероприятия выступает комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район".
Желающие могут подать заявку в комитет спорта, культуры и молодежной политики администрации МО "Выборгский район" по адресу: г. Выборг, ул. Димитрова, д. 5 или по эл. почте: agon3@mail.ru.
"Пульс города" продлится с июня по август включительно.
Сроки подачи заявок:
на июнь – до 24 мая;
на июль – до 24 июня;
на август – до 24 июля.