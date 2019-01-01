ВСЗ спустил на воду второе серийное рыбопромысловое судно

Сегодня на Выборгском судостроительном заводе спустили на воду судно в рамках реализации проекта «Норвежское море». Оно строится по заказу «Архангельского тралового флота» и было заложено в январе прошлого года.

Судно является вторым в серии из четырех единиц, которые возводятся на Выборгском судостроительном заводе "под ключ". Головной корабль - "Баренцево море" - стал первым в истории полнокомплектным крупнотоннажным рыбопромысловым судном, построенным на российской верфи.

Каждый корабль в этом проекте будет оснащен траловым комплексом последнего поколения и фабрикой по переработке рыбы, позволяющей выпускать филе, рыбий жир, рыбную муку и консервы. Суда предназначены для работы на Северном рыбохозяйственном бассейне.