Узнать историю семьи жители Ленобласти смогут при помощи волонтёров

Волонтеры помогут жителям Ленобласти в изучении семейных архивов и составлении генеалогического древа.

Добровольцы движения "Волонтеры Победы" совместно с Российским государственным гуманитарным университетом и Общественной палатой России запустили масштабный гуманитарный проект "Моя история". Впервые он был представлен 7 сентября на Всероссийском образовательном форуме "Готов к победам".В каждом субъекте РФ определен региональный координатор и набирается команда проекта, которая будет взаимодействовать с архивами, а также помогать всем желающим углубить знания об истории своей семьи. Добровольцы будут вести работу по трем направлениям: помощь, просвещение, информирование.

В рамках проекта волонтеры займутся оцифровкой архивных документов, создадут электронные базы архивных материалов, повысят уровень архивной грамотности населения с помощью всероссийских акций, уроков по генеалогии, восстановят собственные родословные и окажут помощь в составлении семейных древ жителей страны. Также они научат обратившихся грамотно составлять архивные запросы и работать с архивными документами, запустят интернет-портал, где каждый сможет посмотреть документы из архивов 85 регионов, выпустят журнал проекта "Моя история".